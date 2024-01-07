Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сестра Бузовой вышла на связь после сообщений о болезни

Сестра певицы Бузовой Анна пожаловалась на болезнь в Новый год

close
100%
@ annabuzova/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что заболела на новогодних праздниках и поэтому не вела соцсети. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У нас тут ежедневные выезды на перевязки, а там, знаете ли, контент не сильно праздничный и новогодний», — написала Бузова.

Бузова не уточнила, о какой болезни идет речь. Однако еще до Нового года дизайнер одежды поделилась с подписчиками блога, что может встретить праздник в больнице вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Константином Штрыкиным.

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу, хотя у меня таких нет, не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли», — добавила Бузова.

Блогерша также пожаловалась на холодную погоду в Москве: «-25 °C — это вообще не моя температура. Я несколько раз честно пыталась выйти погулять, но через 5 минут передумывала».

В 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт. К моменту госпитализации она потеряла чувствительность в правой руке и ноге, увидела искажения на лице. Бузова ежегодно проходит реабилитацию. Блогерша жаловалась, что из-за инсульта ее мучают головные боли.

Ранее блогерша Настя Ивлеева вышла на связь после «голой» вечеринки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами