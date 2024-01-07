Сестра Бузовой вышла на связь после сообщений о болезни

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала, что заболела на новогодних праздниках и поэтому не вела соцсети. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«У нас тут ежедневные выезды на перевязки, а там, знаете ли, контент не сильно праздничный и новогодний», — написала Бузова.

Бузова не уточнила, о какой болезни идет речь. Однако еще до Нового года дизайнер одежды поделилась с подписчиками блога, что может встретить праздник в больнице вместе со своим возлюбленным, бизнесменом Константином Штрыкиным.

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу, хотя у меня таких нет, не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли», — добавила Бузова.

Блогерша также пожаловалась на холодную погоду в Москве: «-25 °C — это вообще не моя температура. Я несколько раз честно пыталась выйти погулять, но через 5 минут передумывала».

В 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт. К моменту госпитализации она потеряла чувствительность в правой руке и ноге, увидела искажения на лице. Бузова ежегодно проходит реабилитацию. Блогерша жаловалась, что из-за инсульта ее мучают головные боли.

Ранее блогерша Настя Ивлеева вышла на связь после «голой» вечеринки.