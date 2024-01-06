Пересильд об успехах дочери в кино: «Зачем в космос летала?»

Актриса Юлия Пересильд призналась в интервью с моделью Светланой Бондарчук, что ее дочь Анна превзошла ее успех в кино.

«Запросы по мне — 220 тысяч, запросы по Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Аня?» Мы смеемся дома. Как изменилась ваша жизнь после космоса? Конечно, изменилась, внутри меня», — рассказала актриса.

Анна Пересильд, которая сыграла Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Юлия высоко оценила работу дочери, отметив, что та играла как взрослая артистка. Она призналась, что в восторге от творчества дочери.

В декабре Пересильд-младшая призналась, что не ждет второго сезона «Слова пацана». Артистке хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне для сохранения загадки.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Что касается продолжения истории, по его словам, окончательного ответа нет. Он рассказывал, что историй про героев сериала есть еще на два сезона. При этом решение о продолжении картины будет принимать режиссер Жора Крыжовников, подчеркнул он.

Ранее Андрей Чадов заступился за непрофессиональных актеров.