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Джоли нашла мужчину, который заменил детям Питта

Брат Джоли рассказал, что встал на защиту детей актрисы после развода с Питтом

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Henry McGee/ZUMAPRESS/Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли после развода с мужем Брэдом Питтом нашла мужчину, который заменил ее детям отца. Им, по его собственному признанию, стал актер Джеймс Хэвен — брат Джоли.

Как рассказал Хэвен в интервью для подкаста «90who10», он изменил свой образ жизни, чтобы поддержать сестру во время публичного скандального развода.

«Так все и началось, с защиты ее и ее детей — моих племянников и племянниц. Я так устроил свою жизнь, чтобы быть способным появиться и помочь в любой ситуации. Я хочу быть рядом, что бы с ней ни происходило,» — признался 52-летний актер.

Поддерживать он хочет и взрослеющих племянников и племянниц.

Джоли и Питт воспитывали вместе шестерых кровных и приемных детей — это 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Актеры расстались в 2016 году. В 2022 году в СМИ появились судебные документы, согласно которым Джоли обвиняла Питта в насилии над детьми.

Накануне Джоли заявила, что тяжело переживала развод с Брэдом Питтом.

«Мое тело сильно реагирует на стресс — уровень сахара в крови то повышается, то падает. За несколько месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла», — призналась артистка.

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