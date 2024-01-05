Собчак заявила, что отец Меладзе попал в реанимацию

Журналистка Ксения Собчак заявила, что отец певца Валерия Меладзе и композитора Константина Меладзе Шота попал в реанимацию. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, все ближайшие концерты Валерия Меладзе отменены из-за тяжелого состояния его отца.

«По нашим данным, 90-летний Шота Константинович Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причина — последствия коронавируса», — рассказала Собчак.

Журналистка уточнил, что Меладзе сразу же прилетел с гастролей к отцу и находится рядом с ним.

Накануне Валерий Меладзе выплатил долги перед Федеральной налоговой службой России (ФНС) на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Меладзе, по данным источника издания Life, не присутствовал на вечеринке, однако якобы решил перестраховаться, поскольку ранее к нему уже появлялись вопросы у общественников. Певец погасил долг почти в 1,8 миллиона рублей.

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