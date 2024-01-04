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Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней

Блогерша Айза назвала себя подопытной крысой, так как все за ней повторяют

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай намекнула, что именно за ней повторяют российские звезды, которые делают себе пластические операции. Ее слова передает «Звездач».

«Мне кажется, я реально подаю плохой пример людям. И я будто подопытная крыса: сделаю себе голубые глаза — и все тоже сделают», — заявила бывшая жена Гуфа.

Она призналась, что стала первой, кто сделал липомоделирование тела, «лисьи» глазки и пересадку волос. Затем это же начали делать другие российские селебрити. Айза добавила, что также планирует сделать себе операцию по смене цвета радужки, однако теперь сомневается.

1 июля телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует сделать операцию у пластического хирурга модели Беллы Хадид. Телеведущая хочет себе «лисьи глазки», как у Хадид. В начале сентября хирург Тимур Хайдаров называл «лисьи глазки», а также эльфийские уши одними из самых странных запросов в его практике.

В марте пластический хирург Астамур Карчаа признался, что в тройку самых популярных операций входят маммопластика, блефаропластика и липомоделирование — как в России, так и во всем мире. По словам врача, липомоделирование обрело свою популярность, когда специалисты смогли доказать наглядно, что нет ничего сложного в изменении фигуры и изгибов человеческого тела.

Ранее Прохор Шаляпин в шутку осудил Анастасию Волочкову за излишнюю худобу.

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