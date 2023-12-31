Павел Прилучный об ощущении новогоднего чуда: «Делаю все возможное»

Актер Павел Прилучный признался в беседе с «Пятым каналом», что старается сделать все, чтобы подольше сохранить веру своих детей в новогоднее чудо.

Прилучный отметил, что ощущение праздника и волшебства передается от детей всей семье.

«Сейчас пока я делаю все возможное, чтобы у детей осталось впечатление от Нового года настоящего какого-то волшебства и праздника. И, собственно говоря, оно передается и ко мне, и ко всем остальным, кто рядом: это бабушка, супруга и все остальные», — заявил артист.

Прилучный воспитывает десятилетнего сына Тимофея и дочь Мию от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. У него также есть сын Микаэль от второй жены Зепюр Брутян. Малыш родился 28 апреля 2023 года.

Прилучный рассказывал, что с бытовыми проблемами ему помогает няня, которая знает английский язык. Супруги считают, что ребенка следует с рождения приучать к основам международного языка. После рождения сына Брутян и Прилучный стали больше времени уделять друг другу: они всегда стараются найти время, чтобы побыть вдвоем.

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