Филипп Киркоров похвастался эксклюзивным кольцом за 1,9 млн рублей

Певец Филипп Киркоров похвастался эксклюзивным перстнем в шоу «Ты не поверишь!».

Киркоров показал сделанное на заказ кольцо с огромным сапфиром сиреневого цвета. Оно сделано из розового циркония, сплава меди и цинка. Ювелирное изделие стоит более €20 тысяч (около 1,9 млн рублей по текущему курсу — «Газета.Ru»).

Киркоров также показал кольцо с бриллиантами и рубинами. В этом в перстне закреплено почти полторы тысячи драгоценных камней общим весом в 39,5 карат. Артист уточнил, что украшение подарил ему близкий друг и почитатель его таланта.

«Если на секретную кнопочку нажать, то там будет микрофон. А если подсветить изнутри, то будет видно, что там рубины», — рассказал исполнитель.

30 декабря стало известно, что Филипп Киркоров погасил налоговую задолженность на фоне скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. По данным kp.ru, у певца был долг перед ФНС в размере 12 млн 323 тыс. 675 рублей.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и артистов, участвовавших в нем, раскритиковали. В их числе был Киркоров, который принес официальное извинение за посещение вечеринки.

Ранее Анфиса Чехова публично поддержала Ивлееву после ее «голой» вечеринки.