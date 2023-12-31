Тихон Жизневский раскрыл, как относится к ассоциациям с Майором Громом

Актер Тихон Жизневский в интервью РИА Новости признался, что старается играть в разных амплуа, чтобы избежать ассоциаций с одним конкретным персонажем.

«Майору Грому» удалось охватить очень большую аудиторию, есть фанатская база комиксов. И все же ассоциируют и с «Огнем», и с сериалом «Топи». Может, теперь будут с Трубадуром! Но я не хотел бы, чтобы меня ассоциировали с каким-то конкретным героем, поэтому стараюсь выбирать разные проекты, не играть постоянно полицейских», — отметил Жизневский.

Исполнитель роли Трубадура в новых «Бременских музыкантах» добавил, что не мечтал об этой роли, но хотел бы сыграть в музыкальной сказке. По словам звезды «Майора Грома», он бы хотел сыграть плешивого царя в «Летучем корабле», но пока ему этого не удалось. Артист назвал своей «придурью» навязчивое желание сыграть старика, будучи еще молодым. При этом Жизневский признался, что из жанров в кино его больше всего привлекают психологические триллеры.

«Надо себя пробовать везде. Лично мне интересны психологические триллеры. Но и в сказке было интересно», — резюмировал актер.

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