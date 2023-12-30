Певец Алексей Гоман удостоился спецприза шоу «Суперстар»

Певцу Алексею Гоману вручили приз зрительских симпатий шоу «Суперстар!», так как после ухода артиста в соцсетях появилось много недовольных сообщений от поклонников исполнителя. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Телеведущий Вадим Такменев отдал Гоману специальную награду в студии «Центрального телевидения». Как отмечает телеканал, таким образом создатели шоу захотели исправить «несправедливость» из-за исключения певца из шоу.

19 декабря сообщалось, что Алексей Гоман покинул шоу «Суперстар» из-за решения Лолиты. По итогам подсчета баллов выяснилось, что в номинацию на вылет попали Алексей Гоман и его коллега и соперник Феликс Царикати. Последний заявил, что готов по собственному желанию покинуть шоу, чтобы уступить дорогу более молодому артисту.

Мнения судей разделились: Сергей Соседов и Стас Пьеха захотели оставить Царикати, а Лера Кудрявцева и Наташа Королева --Гомана. В итоге решать пришлось ведущей Лолите Милявской, которая отдала предпочтение в пользу Царикати.

«Лолита, я не сдался и я не сдаюсь. Я иду от души. Если тут кого-то не тронуло то, что я делаю, ничего страшного. Я давно очень не участвовал в телевизионных шоу. Не могу сказать, что я по этому очень соскучился. Но ваша команда заставила меня это шоу полюбить», — высказался Гоман.

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