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В ремейке «Ивана Васильевича» появится французский кавер на песню Ласкового мая

Певец Сергей Лазарев спел на французском песню «Седая ночь» Юрия Шатунова

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Сергей Лазарев/YouTube

Певец Сергей Лазарев перепел песню «Седая ночь» группы Ласковый май на французском языке. Видео публикует издание «Российская газета».

Лазарев исполнил кавер на песню Юрия Шатунова в рамках новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», чья премьера запланирована на 31 декабря 2023 года. Неизвестно, какую роль сыграет исполнитель в предстоящем фильме — его имени нет в изначальном касте, опубликованном на Кинопоиске.

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма «Иван Васильевич меняет все» начали переснимать. По ее словам, пересъемка необходима для того, чтобы сделать картину более «острой и интересной».

Смена актерского состава может быть связана с «голой» вечеринкой, в которой принял участие Киркоров.

29 декабря сообщалось, что сцены, в которых участвовал певец Филипп Киркоров, переснимаются в срочном порядке. Артист должен был сыграть Людовика XVI, однако теперь эта роль досталась актеру Никите Кологривому.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке. В их числе были Киркоров, Дима Билан и Ксения Собчак.

Ранее стало известно, что Лолиту и Филиппа Киркорова исключили из списка участников «Зимнего SHOW».

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