Звезда «Слова пацана» считает, что артистов не нужно превозносить

Актер Никита Кологривый заявил, что медики и спасатели гораздо больше заслуживают славы из-за своей профессии, нежели артисты. Об этом звезда «Слова пацана» заявил в беседе с Эльдаром Джараховым.

«Артист… Мы вот сейчас сидим и разговариваем. Так же бы и не артисты разговаривали. Поэтому я думаю, что это профессию надо убрать из разряда «пантеона» в стране и отдать пантеон хирургам, спасателям…» — заявил актер.

Кологривый вспомнил о своем знакомом, который работает спасателем. Актер признался, что за зарплату 45 тыс. рублей в месяц его друг «разрезает машины и достает людей из пожаров».

«Прикинь, он каждый день жене говорит: «Так, ну все солнце. Не обессудь, если что». И поехал. И тут же актер: «Блин, прыщ! Ужас!» Лям не получил за корпорат», — подчеркнул артист.

По словам Кологривого, артисты не должны получать большие деньги лишь за то, что «спели песню». Он пояснил, что незамысловатую песню о неудавшейся любви легко написать, «когда сидишь на Бали».

Недавно стало известно, что Никита Кологривый появится в ремейке «Ивана Васильевича» на фоне «отмены» Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось, что Киркорова не лишат звания народного артиста.