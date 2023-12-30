Запашный рассказал, как стать дрессировщиком

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал, как стать дрессировщиком.

Он отметил, что вакансий дрессировщиков в цирке нет.

«Есть несколько путей, и все они непростые. Самый очевидный — быть членом цирковой династии, как я. Это когда ты с детства впитываешь то, что такое цирк, и с этим растешь, а животных видишь не на картинке в учебнике», — уточнил он.

Человек с улицы может стать дрессировщиком, продолжил Запашный, если любит животных, ответственный и дисциплинированный. В пример он привел историю дрессировщика Виталия Смолянца из Донбасса, который сперва устроился в цирк-шапито водителем, потом стал администратором и вскоре понял, что его тянет к животным, и стал дрессировщиком.

«В феврале 2015 года на трассе «Тверь — Москва» он стал свидетелем аварии. Остановился, вынес с проезжей части двух человек... Но сам попал под удар грузовой фуры и лишился обеих ног. Сейчас Виталий — первый и единственный в мире дрессировщик львов и тигров, работающий на протезах», — рассказал Запашный.

Секрет работы с животными, уточнил он, в уважении к ним.

«Нужно понимать, что, если ты входишь в близкий контакт к тигру, льву, слону, носорогу, бегемоту, есть все шансы пострадать. Реши — ты готов доверить свою жизнь животному или нет?» — рассуждает он.

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