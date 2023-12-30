Тихон Жизневский назвал «Бременских музыкантов» настоящими скрепами

Актер Тихон Жизневский рассказал о своей роли в новом фильме «Бременские музыканты». О съемках и популярности советского мультфильма 1969 года он побеседовал с РИА Новости.

«Это и для детей, и для родителей, и для родителей родителей, потому что мультфильм стал настоящими скрепами. Современные мамы и папы показывают его своим детям», — сказал он.

Себя, в отличие от своего героя Трубадура, Жизневский бунтарем не называет.

«Я вообще не бунтарь и никогда не был. Хулиганить любил, клоунадничать, веселиться. Но не бунтарить», — отметил он.

Кроме того, по словам Жизневского, он мечтал сыграть и в другой музыкальной сказке — «Летучем корабле», который выйдет на экраны в 2024 году.

«Вообще, мне хотелось сыграть плешивого царя в «Летучем корабле», но не удалось.<...> Я хотел именно молодым сыграть старика. Вот какая-то такая «придурь» моя», — признался актер.

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