Стало известно, когда «Модный приговор» вернется на Первый канал

Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал 2 января в 10:15 в формате телевизионного кастинга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Кресло Обвинителя продолжит занимать Эвелина Хромченко, а за вакантные места Судьи и Защитника развернется борьба.

На роль судьи будут претендовать Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

Защитником могут стать телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

В эфире «Модного приговора» претенденты попробуют завоевать зрительские симпатии. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Ток-шоу «Модный приговор» выходит на Первом канале с 2007 года. В нем героинь преображают с помощью новых нарядов, стрижек, макияжа и профессиональных советов относительно стиля, стараются подарить им уверенность в себе и своей исключительности.

Накануне стало известно, что ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала. Первый выпуск «Закрытого показа» стартует 20 января.

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