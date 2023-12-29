Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда «Модный приговор» вернется на Первый канал

Шоу «Модный приговор» вернется на ТВ в новом формате кастинга

close
100%
Первый канал

Шоу «Модный приговор» вернется на Первый канал 2 января в 10:15 в формате телевизионного кастинга. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Кресло Обвинителя продолжит занимать Эвелина Хромченко, а за вакантные места Судьи и Защитника развернется борьба.

На роль судьи будут претендовать Игорь Верник, стилист Александр Рогов, теле- и радиоведущий Александр Анатольевич, стилист Даниил Грачев, теле- и радиоведущий Константин Михайлов.

Защитником могут стать телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев, певица Мия Бойка.

В эфире «Модного приговора» претенденты попробуют завоевать зрительские симпатии. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире.

Ток-шоу «Модный приговор» выходит на Первом канале с 2007 года. В нем героинь преображают с помощью новых нарядов, стрижек, макияжа и профессиональных советов относительно стиля, стараются подарить им уверенность в себе и своей исключительности.

Накануне стало известно, что ток-шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала. Первый выпуск «Закрытого показа» стартует 20 января.

Ранее Маргарита Суханкина рассказала о странном подарке от «сумасшедшего фаната».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами