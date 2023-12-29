Гарик Харламов написал письмо к Деду Морозу и высмеял свой развод с Асмус

Комик Гарик Харламов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал юмористический ролик, в котором пишет письмо Деду Морозу.

«Короче, это я, мужик из навигатора, давай подарок. Подари мне умение заключать брачный договор. Я только сейчас понял, что [не умею] писать ручкой. Я больше не хочу быть чушпаном и хочу пришиться», — написал Харламов.

Комик также пошутил, что хочет ходить в туалет в одно и то же время, чтобы «не было сюрпризов». К тому же, Харламов вспомнил, что Дед Мороз живет уже достаточно долго. В связи с этим юморист попросил сказочного персонажа порекомендовать ему хорошего уролога. Помимо этого, комик попросил никогда не потеть, не знать песню Инстасамки «За деньги да», а также стать президентом Коста-Рики и арбуз.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году. От артистки у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов признавался подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

Ранее фильм «Теща» с Гузеевой и Харламовым стал самой кассовой комедией 2023 года.