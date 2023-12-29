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Звезда сериала «Вампиры средней полосы» рассказал о трудном детстве

Актер Глеб Калюжный заявил, что был трудным подростком

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Марс Медиа Энтертейнмент

Актер Глеб Калюжный признался в беседе с Prozvezd, что у него было непростое детство.

Калюжный объяснил, что был трудным подростком. С 12 до 15 лет он прогуливал уроки, не учился и часто вступал в конфликт с матерью. Он назвал этот период жизни «непонятным».

«Много чего в жизни сделал и попробовал, чего не стоило. О многом жалею. Но теперь все хорошо – постепенно взялся за ум, даже алгебру вызубрил, а нынче актером вот стал. Надеюсь, неплохим. А мамочке могу сказать одно: я люблю тебя! Прости за все, что было... И спасибо тебе за все!» — заявил артист.

Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в картине «14+». Он получился наибольшую известность после сериала «Вампиры средней полосы», где сыграл одну из главных ролей. В фильмографии актера 36 работ. Он снялся в таких картинах, как «Трудные подростки», «Черная весна», «Ничто не случается дважды», «Водоворот», «Содержанки».

В августе стало известно, что Глеб Калюжный и Юрий Стоянов воссоединились в сериале «Трепачи». Актеры снимались в проекте «Вампиры средней полосы».

Ранее Василий Ливанов рассказал о конфликте с Кончаловским.

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