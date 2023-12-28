Стала известна личность возлюбленной Гуфа

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) встречается с девушкой по имени Разият Салахова. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Долматова заметили с 25-летней Салаховой на пляже Лаян острова Пхукет. О девушке мало известно. Она ведет непубличную жизнь в Санкт-Петербурге. У нее есть закрытый аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Во «ВКонтакте» она подписана как София. Известно, что девушка училась в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского.

Гуф заявил, что у него новые отношения, в YouTube-интервью журналистке Алене Жигаловой. Он не стал раскрывать подробностей романа, отметив, что счастье любит тишину. Долматов подчеркнул, что был на грани того, чтобы разочароваться в любви после двух неудачных браков, однако этого не случилось.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявила об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

Ранее Айза объяснила, почему подала на Гуфа в суд.