Лолита ответила на отмены концертов: «Я пенсионерка»

Певица Лолита Милявская отреагировала в Telegram-канале на отмены своих выступлений после «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой.

Милявская попросила за нее не переживать, так как с ней все в порядке. Артистка считает, что «все от Бога». Певица призналась, что не мыла полы уже два месяца. Она опубликовала видео, как проводит влажную уборку.

«Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… И привыкаю быть домохозяйкой… А еще скоро весна и кусты надо подрезать…» — заявила исполнительница.

28 декабря стало известно, что концерт певицы Милявской в Тюмени потребовали отменить из-за ее участия в «голой» вечеринке. При этом продажа билетов на курганское выступление Лолиты уже приостановлена, а концерт в Барнауле исчез из гастрольного графика звезды.

Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» прошла 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

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