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Киркоров опубликовал афишу своего новогоднего шоу

Киркоров опубликовал в своих соцсетях афишу новогоднего «Зимнего Show»

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях афишу новогоднего «Зимнего Show», проведение которого якобы было под вопросом после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Пост появился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

Киркоров опубликовал у себя в аккаунте сторис журнала Hello, не оставив каких-либо дополнительных комментариев. Участие в зимнем шоу Киркорова примут певицы Лолита Милявская и Лада Дэнс, а также исполнители Дмитрий Маликов и Дима Билан.

До этого адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский опроверг в беседе с Telegram-каналом Daily Storm, что рекламные компании отказываются работать с певцом после «голой» вечеринки блогерши Ивлеевой.

Адвокат уверил, что рекламодатели продолжают сотрудничать с артистом. По словам адвоката, он ничего не слышал о разрыве контрактов до сегодняшнего дня.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде.

Ранее режиссер Войтинский возмутился отменой артистов после «голой» вечеринки Ивлеевой.

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