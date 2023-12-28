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Актера Болливуда обвиняют в оскорблении индусов из-за видео с тортом

Актера Ранбира Капура обвинили в оскорблении индусов при праздновании Рождества

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Известный индийский адвокат Санджай Тивари подал иск против актера Ранбира Капура, обвинив в оскорблении религиозных чувств индусов из-за рождественского ролика. Об этом сообщает Hindustan Times.

Звезду Болливуда просят привлечь по нескольким статьям Уголовного кодекса Индии. В иске утверждается, что Капур «намеренно обратился к индуистским богам и богиням путем обрызгивания торта опьяняющим напитком и поджогом во время празднования другого религиозного праздника (католического Рождества, — прим. «Газеты.Ru»). Истцы подчеркивают, что Капур оскорбил религиозные чувства индусов также тем, что использовал индусское песнопение «Джай Мата Ди».

Речь идет о ролике, на котором семья Ранбира Капура сидит за столом во время рождественского обеда. На видео праздничный торт обливают вином и ликером, а затем поджигают его и произносят слова из «Джай Мата Ди».

Актер Ранбир Капур впервые появился на экране в фильме «Возлюбленная», но известен стал благодаря таким фильмам, как «Проснись, Сид!» и «Рок-звезда». В 2015 году журнал Forbes назвал Капура одним из самых высокооплачиваемых артистов мира с доходом $15 млн.

Ранее сообщалось, что приговоренного к 30 годам за изнасилование актера Мастерсона отправили в тюрьму.

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