Стала известна причина блокировки сайта Киркорова

В компании «Спринтхост» заявили, что сайт певца Филиппа Киркорова оказался заблокирован по технической причине. Об этом провайдер сообщил изданию РБК.

«Блокировка сайта никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», — подчеркнули в «Спринтхосте».

Обслуживающая сайт компания отметила, что сейчас ее представители связываются с веб-мастером исполнителя для возобновления работы сайта в ближайшее время.

О том, что сайт Киркорова заблокирован, стало известно 27 декабря. При попытке перейти на ресурс появляется сообщение «Ошибка 4030».

Накануне стало известно, что Киркорова убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все» из-за скандальной вечеринки Ивлеевой. Гендиректор ТНТ Тина Канделаки сообщила, что финал фильма начали переснимать.

До этого сообщали, что сцены с Киркоровым намерены исключить из всех новогодних шоу. Инсайдер пожаловался, что заменить певца в новогоднем выпуске шоу «Маска» будет достаточно трудно, так как артист является одним из членов жюри.

Ранее сообщалось, что Анну Asti могут лишить гражданства после «голой вечеринки» Ивлеевой.