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Ветеран ЦСКА раскритиковал Федотова за отношения с игроками

Экс-футболист Масалитин: при Федотове игроки уходили из ЦСКА

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей карьеры выступавший за московские «Спартак» и ЦСКА, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о проблемах, которые возникали с футболистами у уволенного из ЦСКА Владимира Федотова.

«Почему так происходит? Почему ушли Медина с Карраскалем, какой негатив они имели на команду? Мы же этого не знаем. Почему он так поступил, убрав тех же Карраскаля и Медину? Почему не наигрывал молодежь? Вопросов на самом деле очень много. Медина и Карраскаль перестали попадать в состав. В принципе, по игре. Но их можно было немножко встряхнуть, а потом опять поставить в состав, и они играли бы. И то же самое по молодежи. Все равно минут на 15-30 молодежь можно было выпускать в каждой игре и наигрывать. Мы не находимся внутри, поэтому всего не знаем. Но после второго места ставило ли руководство задачу быть в тройке? Наверняка ставило — ушли только Медина с Карраскалем. Зайнутдинова не будем считать. Кубок выиграли, нужно это подтверждать? Нужно. Задачи были поставлены и не выполнены», — отметил Масалитин.

Под руководством Федотова в первый год ЦСКА занял второе место в Российской премьер-лиге и выиграл Кубок страны, но во второй остался в чемпионате только на шестом месте и не смог выйти в полуфинал Кубка, после чего специалист был отправлен в отставку.

Ранее Валерий Газзаев раскритиковал руководство ЦСКА за выбор нового тренера.

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