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Российский офицер дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области

Офицер Атлет: ВСУ будут пытаться провести контратаку на Харьковском направлении

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы на Харьковское направление и теперь попытается провести контратаку, чтобы свести на нет успехи российской армии в регионе, считает офицер группировки ВС РФ «Север» с позывным «Атлет». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал военнослужащий.

По словам «Атлета», ВСУ стали активно применять беспилотники, пытаясь компенсировать преимущество российских войск в артиллерии. При этом офицер отметил, что дронов украинцы не жалеют и применяют даже против отдельных солдат пехоты.

Атлет подчеркнул, что армия РФ тоже «не прохлаждается» и регулярно наносит удары по противнику.

5 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку солдат ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, замысел не получилось реализовать, потому что оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

Ранее сообщалось, что ВС России близки к выходу в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.

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Операция на Украине
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