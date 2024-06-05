Российский офицер дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило резервы на Харьковское направление и теперь попытается провести контратаку, чтобы свести на нет успехи российской армии в регионе, считает офицер группировки ВС РФ «Север» с позывным «Атлет». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Противник, вероятно, будет пытаться нас выдавить с занятых позиций и рано или поздно контратакует», — сказал военнослужащий.

По словам «Атлета», ВСУ стали активно применять беспилотники, пытаясь компенсировать преимущество российских войск в артиллерии. При этом офицер отметил, что дронов украинцы не жалеют и применяют даже против отдельных солдат пехоты.

Атлет подчеркнул, что армия РФ тоже «не прохлаждается» и регулярно наносит удары по противнику.

5 июня военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные сорвали попытку солдат ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском в Харьковской области. По его словам, замысел не получилось реализовать, потому что оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали украинские военные, а разведданные у ВСУ были неточными.

Ранее сообщалось, что ВС России близки к выходу в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.