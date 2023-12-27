В клубе Gypsy прокомментировали сообщения об отмене концерта Анны Асти

В московском клубе Gipsy заявили, что не знают об отмене концерта Анны Асти из-за ее участия в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает «Подъем».

В клубе заявили, что у них нет информации о замене Асти на концерте 31 декабря.

«У нас не было информации по отмене», — рассказали представители заведения.

На сайте клуба продолжается продажа билетов на новогодний концерт Асти со стоимостью от 7 900 до 360 тысяч рублей.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду «almost naked», гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки, несколько известных участников вечеринки публично извинились перед поклонниками.

По данным Telegram-канала Mash, из-за отмены новогоднего шоу в Gipsy Анна Асти могла потерять 6,5 млн рублей, кроме того, канал заявил, что под угрозой оказался концерт Асти в Барвихе Luxury Village.

Ранее отец Насти Ивлеевой отреагировал на жалобы в адрес дочери после «голой» вечеринки.