Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В клубе Gypsy прокомментировали сообщения об отмене концерта Анны Асти

В клубе Gypsy заявили, что не знают об отмене концерта певицы Анны Асти

close
100%
KION

В московском клубе Gipsy заявили, что не знают об отмене концерта Анны Асти из-за ее участия в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает «Подъем».

В клубе заявили, что у них нет информации о замене Асти на концерте 31 декабря.

«У нас не было информации по отмене», — рассказали представители заведения.

На сайте клуба продолжается продажа билетов на новогодний концерт Асти со стоимостью от 7 900 до 360 тысяч рублей.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду «almost naked», гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки, несколько известных участников вечеринки публично извинились перед поклонниками.

По данным Telegram-канала Mash, из-за отмены новогоднего шоу в Gipsy Анна Асти могла потерять 6,5 млн рублей, кроме того, канал заявил, что под угрозой оказался концерт Асти в Барвихе Luxury Village.

Ранее отец Насти Ивлеевой отреагировал на жалобы в адрес дочери после «голой» вечеринки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами