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В Якутском музее отреагировали на новости об отказе от аббревиатуры «ЯГОМИК»

Директор Якутского музея Бугаев опроверг отказ от аббревиатуры «ЯГОМИК»

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Якутский музей им. Ем. Ярославского/VK

Информация о том, что Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского решил отказаться от аббревиатуры «ЯГОМИК народов Севера», не соответствует действительности. Об этом в беседе с «КП-Якутия» рассказал директор музея Николай Бугаев.

Он пояснил, что у музея есть два равнозначных наименования, которые звучат как «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского» и «Якутский музей».

«Просто раньше наш музей объединял музеи в районах, но они уже давно перешли под управление своих муниципалитетов. Тем не менее длинное наименование мы решили не менять, даже тогда, когда у нас был ребрендинг», — уточнил директор учреждения.

По его словам, в социальных сетях учреждение изначально называли «Якутским музеем». При этом в самом музее положительно отнеслись к тому, что его название вызвало такой интерес.

«Чем больше людей узнает о существовании нашего музея, тем лучше. Нам уже несколько раз звонили федеральные СМИ. А что касается аббревиатуры — мы ведь ее уже лет 20 нигде не используем, а для сокращения пишем «Якутский музей». Просто кто-то вспомнил об этом в свете изменения аббревиатуры ВСЕГЕИ и счел это забавным. Нам же подобный интерес только на руку», — сообщили в учреждении.

Накануне сообщалось, что Музей имени Ярославского в Якутске сменил свое название, ранее звучавшее как «ЯГОМИК народов Севера». Отмечалось, что музей теперь представлен в соцсетях под полным названием.

Музей имени Ярославского является одним из старейших и крупнейших музеев Дальневосточного Федерального округа. В нем собраны коллекции материальной и духовной культуры народов северо-востока Азии.

Ранее в Институте Карпинского заявили, что «уже давно» сменили аббревиатуру ВСЕГЕИ.

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