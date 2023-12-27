Стала известна дата проведения одного из старейших кинофестивалей в России

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию мероприятия.

Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр «Октябрь». Дату приема заявок организаторы объявят позже, отмечается в сообщении.

Церемония закрытия 45-го Московского Международного кинофестиваля прошла 27 апреля 2023 года в театре «Россия». Главный приз ММКФ получил фильм режиссера Франсиско Папарельи «Три брата». Всего на фестивале показали 200 картин в 10 кинотеатрах Москвы.

Московский международный кинофестиваль проводится с 1935 года в Москве. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков, с этого же года фестиваль проводится ежегодно. С 2022 года председателем отборочной комиссии является Иван Кудрявцев.

В 2023 году жюри национального конкурса «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля возглавил народный артист России, режиссер Алексей Учитель. Тогда в рамках национального конкурса были представлены семь фильмов: «Ада» Станислава Светлова, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой, «Край надломленной луны» Светланы Самошиной, «Тайное влечение» Стаси Венковой, «Помилование» Айнура Аскарова и «Туман» Натальи Гугуевой. Приз за вклад в мировой кинематограф получил режиссер Карен Шахназаров.

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