Захар Прилепин об уехавших из России звездах: «они не нужны ни для чего»

Писатель Захар Прилепин признался, что считает уехавших из России граждан, в том числе звезд, «ненужными ни для чего». Об этом он заявил в интервью kp.ru.

Он отметил, что их проблемы берутся «из-за человеческого инфантилизма».

«Они настолько были любимы Отечеством, им настолько дули в темечко и во все остальные места, что они не думали, что реально потеряют статус и останутся без прежних денег... Они реально верили в свою значимость и в шаткость «Верхней вольты с ракетами». И сейчас понимают, что, если Украина капитулирует, с ними вообще перестанут иметь дело. Они не нужны ни для чего», — сказал писатель.

По его мнению, никто в России больше не будет «вкладывать деньги в кормление» звезд, которые уехали из страны.

В конце ноября Захар Прилепин признался, что ему не нравится певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Говоря о нем, писатель заявил, что «мне не надо, народу надо». По словам писателя, эстрада в каждой стране «чудовищная», несмотря на то, что слушатель знает нескольких именитых зарубежных артистов.

Ранее Захар Прилепин сделал прогноз на 2024 год.