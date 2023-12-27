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В офисах Насти Ивлеевой проходят обыски

Mash: в офисах блогерши Анастасии Ивлеевой проходят обыски

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В офисах блогерши Насти Ивлеевой проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сотрудники ФНС проверяют ИП Узенюк (официальная фамилия Ивлеевой. — «Газета.Ru»). Кроме того, налоговая собирает информацию о незадекларированной выручке от продажи чипсов «Изи пизи», газировки, рекламы в соцсетях и курсов.

Mash заявляет, что с продажи чипсов Ивлеева выручила 445 млн рублей, в то время как заработала всего 37 млн. Выручка студии «Ивлеева продакшн» составила 122 млн, а чистая прибыль — 45 млн рублей. ФНС также интересуется курсом похудения блогерши «Лютый флекс».

Недавно сообщалось, что Ивлееву проверяют на уклонение от уплаты налогов. По данным Mash, Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Ранее сообщалось, что семья Лерчек вернулась в соцсети после снятия запрета.

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