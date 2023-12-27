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Ивлееву проверяют на уклонение от уплаты налогов

Mash: ФНС организовала проверку блогера Насти Ивлеевой после вечеринки в Москве

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала выездную проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По его данным, Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по ч.2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

Блогерша Настя Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Затем блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки.

Позднее Ивлеева записала видео с извинениями за «голую» вечеринку в Москве. Телеведущая уточнила, что мероприятие планировалось как презентация фотографий, сделанных для журнала Playboy. Она добавила, что дресс-код — «почти голый» — соответствовал тематике вечеринки, а гости продумывали образы самостоятельно.

Однако извинения не помогли и фото Ивлеевой убрали с сайта компании МТС на фоне скандала. В честь 30-летия компании клиенты также могли выиграть встречу с Ивлеевой и Нагиевым, но теперь в условиях акции фигурирует только Нагиев.

Ранее суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

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«Голая» вечеринка Ивлеевой
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