Книга «Слово пацана» вошла в топ-10 самых популярных в сегменте нон-фикшн

Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева заняла десятое место в рейтинге самых продаваемых книг 2023 года в сегменте нон-фикшн. Этим Литрес поделился с «Газетой.Ru».

При этом с 1 января по 30 ноября произведение занимало лишь 393-ю позицию, а 85% продаж пришлись на декабрь. Тогда «Слово пацана» стала самой продаваемой на сервисе книгой не только в своем сегменте, но и среди других произведений.

В то же время первенство среди нехудожественной литературы занял бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно», а на втором месте — аудиокнига «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. Тройку лидеров замкнула книга Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов».

12 декабря сообщалось, что книгу Роберта Гараева раскупили в книжных магазинах и на маркетплейсах в России после выхода одноименного сериала. Гараев впервые издал книгу про казанскую ОПГ «Тяп-ляп» в ноябре 2020 года. В центре сюжета книги — так называемый казанский феномен молодежных ОПГ, функционировавших в городе в 1970-80-е годы.

Сериал «Слово пацана» о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссером Жорой Крыжовниковым, стал самым востребованным шоу по версии пользователей портала «Кино-театр.ру».

Ранее сообщалось, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение.