«Ъ»: участники вечеринки Анастасии Ивлеевой лишаются эфира и рекламных контрактов

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Участники прошедшей 21 декабря скандальной вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой лишаются эфира и рекламных контрактов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, стало известно, что МТС, VK, ТНТ, НТВ, и ряд других медиа и рекламные компаний заморозили контракты с Ивлеевой и артистами Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым, Aнной Asti.

Источник «Коммерсанта», имеющий отношение к рекламному рынку, подтвердил, что большая часть компаний сегмента обсуждает приостановку контрактов с участвовавшими в вечеринке звездами.

Кроме того, участники вечеринки исключаются из программы запланированных предновогодних корпоративов. Поэтому организаторы корпоративов срочно ищут им замену, обращаясь даже к кавер-группам второго эшелона российской эстрады.

Собеседники издания отметили, что в ситуации, когда в Россию больше не приезжают зарубежные исполнители, а многие отечественные артисты покинули страну либо находятся в неформальном статусе нежелательных, скандал с гостями вечеринки Ивлеевой лишь усугубит дефицит звезд.

Ранее сообщалось, что певцу Филиппу Киркорову в новогодние праздники был объявлен бойкот на российском телевидении.

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