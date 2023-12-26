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Vacio рассказал о судьбе скандального носка с вечеринки Ивлеевой

Рэпер Vacio подарил носок с вечеринки Ивлеевой понравившейся девушке

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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) заявил, что скандальный носок с «голой вечеринки» у блогерши Насти Ивлеевой он подарил понравившейся девушке. Об судьбе предмета одежды сообщает Life со ссылкой на Shot.

26 декабря в суде рассмотрели апелляцию адвоката рэпера на его арест. Васильев рассказал, что после его выхода в свет в одном носке ему позвонили организаторы вечеринки и сообщили, что его ищет полиция и будет лучше, если он сам приедет на встречу с сотрудниками органов.

Vacio уточнил, что задержавшие его сотрудники полиции общались с ним вежливо и угостили гречишным чаем. Он пообещал не устраивать подобных выходок и признался, что носок подарил девушке, которая ему понравилась на вечеринке. Суд апелляцию не принял и оставил артиста под арестом.

Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку «Almost Naked» («Почти голые») 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. 26 декабря Хамовнический суд Москвы принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за вечеринки.

Накануне Филипп Киркоров извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

Ранее Билан объяснил, как оказался на вечеринке Ивлеевой.

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