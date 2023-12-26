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Канье Уэст извинился перед евреями на иврите

Рэпер Канье Уэст извинился за антисемитские высказывания

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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст неожиданно извинился перед евреями на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). За антисемитские высказывания он попросил прощения на иврите.

«Я искренне приношу свои извинения еврейскому обществу за любой непреднамеренный всплеск, вызванный моими словами или действиями. Я не собирался причинять боль или показывать неуважение, я глубоко сожалею о любой боли, которую мог причинить», — написал Уэст, добавив, что намерен извлечь уроки из полученного опыта.

Кроме того, заявил он, прощение евреев важно для него и он «готов искупить вину и способствовать единству».

Канье Уэст на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера.

Накануне имя Канье Уэста написали на израильском снаряде, который, вероятно, будет использован в войне Израиля с ХАМАС.

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