Водонаева пожаловалась на «остервенелую жестокость» после вечеринки Ивлеевой

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что в последнее время стала получать намного больше негативных комментариев в социальных сетях под снимками в купальнике или нижнем белье.

Водонаева уточнила, что публикует подобные снимки, когда они уместны. К примеру, кадры с отдыха или тематические фотосессии. Она рассказала, что выложила 25 декабря видео, в котором предстала в свитере и трусах. Блогерша снялась в нижнем белье в рамках фотосессии одного бренда.

По словам Водонаевой, после этой публикации она получила множество «адовых» комментариев с «остервенелой жестокостью». Звезда предположила, что «ящик Пандоры» открылся в связи с последними событиями. Блогерша намекнула на «голую» вечеринку телеведущей Насти Ивлеевой.

«К чему это приведет… Люди готовы тебя проклинать, ненавидеть. Сразу же вспоминается фильм «Малена», когда женщину закидывают камнями. И мне кажется, что сейчас такое, возможно, будет под публикациями многих публичных людей, которые более-менее в какой-то открытой одежде», — заявила телеведущая.

Водонаева призналась, что очень удивлена и шокирована последними событиями. У блогерши сложилось впечатление, что инцидент с вечеринкой «дал зеленый свет» некоторым людям на «проклятья». Телеведущая отметила, что «с ужасом наблюдает» за ситуацией.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие раскритиковали, а саму блогершу обвинили в распущенности.

24 декабря Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку и пообещала отправить на благотворительность деньги, вырученные с мероприятия.

Ранее Александр Молочников поддержал Ивлееву после критики ее «голой» вечеринки.