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Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение

Минкультуры России выдали фильму «Брат 3» прокатное удостоверение

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Кинокомпания HHG

Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» получил прокатное удостоверение. Об этом сообщили на портале открытых данных Минкультуры России.

Авторы картины получили право на показ фильма в кинозале и другими техническими способами, а также на прокат на материальном носителе. Документы заверил Первый заместитель министра Сергей Обрывалин.

Премьера «Брата 3» должна была состояться 18 ноября 2023 года, однако была отменена. Причиной отмены стало то, что картина не получила прокатное удостоверение.

«Брат 3» является дебютной работой Валерия Переверзева. Фильм не связан с дилогией Алексея Балабанова «Брат». В нем снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. Птаха рассказывал, что в картине сыграл «немножко странного» бандита.

«Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — рассказывал режиссер.

Ранее звезда «Счастливы вместе» объяснила, почему отказывается от любовных сцен в кино.

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