Олег Шепс пожаловался на уныние после финала «Битвы сильнейших»

Участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших». Об этом сообщает 63.ru.

Шепс пожаловался на упадническое настроение. Он рассказал, что в последние дни практически не выходил на связь, так как его внутреннее состояние оставляло желать лучшего. У него также пропало желание праздновать Новый год. Экстрасенс отметил, что друзья смогли его приободрить и создать праздничный настрой.

«Они вывезли меня подальше от домов и дворов и взорвали классный салют. Его название, не знаю, совпало так или нет, — «Чародей», — рассказал медиум.

23 декабря прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей. Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Сначала Шепс согласился стать победителем вместо Череватого, но позже принял решение разделить победу с соперником. На кубок приклеили имена обоих экстрасенсов.

Ранее Александр Шепс запретил младшему брату продвигать его в «Битве сильнейших».