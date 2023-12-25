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Подруга Мэттью Перри рассказала об «отчаянном» способе актера бросить наркотики

Экс-возлюбленная Перри Эдвардс: актер приклеивал руки к коленям из-за наркотиков

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Mario Anzuoni/Reuters

Бывшая возлюбленная актера Мэттью Перри и его помощница Кэти Эдвардс рассказала The Sun об «отчаянном» способе артиста завязать с наркотиками.

Она рассказала журналистам, как однажды пришла к актеру домой и увидела, как он приклеил себе ладони к коленям, чтобы оградить себя от употребления запрещенных препаратов. Эдвардс уточнила, что за ночь до этого Перри употреблял сильнодействующие препараты.

«Всю ночь он находился под кайфом от множества наркотиков, скорее всего, крэк-кокаина и других веществ. Я обнаружила Мэттью на диване с приклеенными руками суперклеем к коленям — это было отчаянно грустно. Чтобы освободить его, мне пришлось воспользоваться жидкостью для снятия лака и оливковым маслом», — рассказала она.

Бывшая помощница актера добавила, что его колени были в крови после того, как им удалось отклеить руки Перри. Она выразила мнение, что артист не переставал думать о наркотиках, даже когда лежал в рехабе. Эдвардс убеждена, что в последние дни жизни актер вновь сорвался.

Мэттью Перри нашли лицом вниз в Лос-Анджелесе в бассейне с джакузи в его доме 28 октября. Вскрытие показало, что актера не стало в результате передозировки вещества кетамина.

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