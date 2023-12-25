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Олег Рой рассказал о своем отношении к новогодним корпоративам за миллионы рублей

Писатель Олег Рой назвал не очень приличными корпоративы за миллионы рублей

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oleg_roy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Организация новогодних корпоративов за миллионы рублей в период проведения спецоперации является не очень приличным фактом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал писатель Олег Рой, комментируя информацию о том, что Московский эндокринный завод, подведомственный Минпромторгу, потратил 4 млн рублей на корпоратив.

По мнению писателя, в данный момент необходимо уделять внимание «фронту и пострадавшими жителями Донбасса».

«Знаете, как раньше было? Получил Государственную премию — отдал ее детям. И это было правильно. Так и здесь. Если бы они сказали: мы не отказываемся от этого [корпоратива], у нас был тяжелейший год, но мы на этой вечеринке соберем 350 подарков для детей воссоединенных территорий и отправим их туда, потому что понимаем, что это наш долг и святая обязанность...» – сказал Рой.

23 декабря продюсер Сергей Лавров говорил, что цена участия артистов в новогодних корпоративах в 2023 году выросла примерно в полтора раза по сравнению с прошлым. Он предположил, что стоимость участия артистов в корпоративах вырастет еще немного к Новому году. По словам Лаврова, гонорар за участие знаменитости в корпоративе в новогоднюю ночь может достигать 20 млн рублей.

Ранее в МХАТе им. Горького отменили корпоратив с Филиппом Киркоровым после «голой» вечеринки.

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