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Максим Галкин* о браке с Аллой Пугачевой: «12 лет счастья»

Комик Максим Галкин отпраздновал с Аллой Пугачевой никелевую свадьбу

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) совместную фотографию с Аллой Пугачевой, отметив, что звездная пара 24 декабря отпраздновала никелевую свадьбу.

«12 лет узаконенного счастья», — подписал снимок юрист.

На опубликованном фото Пугачева и Галкин сидят в ресторане в Израиле, куда вернулись в декабре. Тогда певица признавалась, что супруги приехали в Израиль ради юбилея Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), а позднее эту информацию подтвердил и сам Галкин.

Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале «Славянский бульвар» — их представил друг другу тогда еще супруг артистки Филипп Киркоров. На момент их знакомства Пугачевой было 52 года, а Галкину — 25 лет. Роман между возлюбленными закрутился после совместной работы над песней «Будь или не будь», которая вышла в том же 2001 году. Спустя 10 лет пара поженилась, а в сентябре 2013 года у Галкина и Пугачевой родилась двойня.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

До этого знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой.

*  признан в РФ иностранным агентом
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