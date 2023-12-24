Анфиса Чехова рассказала, как потеряла крупную роль из-за Веры Брежневой

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова на шоу «Света вокруг света» призналась, что могла играть одну из главных ролей в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе».

«У меня могла бы такая карьера состояться, получи я эту роль. Фильм «Любовь в большом городе» – Вера Брежнева, Ходченкова и еще одна, забыла как зовут. Роль сексопатолога, которую сыграла Ходченкова, написали под меня», — подчеркнула Чехова.

По словам артистки, режиссер Вайсберг лично сказал ей, что написал роль сексопатолога под характер актрисы. Чеховой были уже назначены даты съемок, когда Лиза Боярская отказалась сниматься, поэтому вместо актрисы взяли певицу Веру Брежневу. Чехова отметила, что на ее роль в итоге взяли Светлану Ходченкову.

«Лиза не смогла, и взяли Веру Брежневу. Она зашла туда с бюджетом. И меня просто бортанули», — пожаловалась Чехова.

Недавно Анфиса Чехова призналась, что уже 20 лет не работает в Новый год. Чехова подчеркнула, что это ее намеренный выбор. Артистка даже не может представить сумму, за которую бы согласилась вести мероприятие в этот праздник.

Ранее Агата Муцениеце пожаловалась, что Бортич сыграла в «Фишере» вместо нее.