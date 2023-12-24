Инстасамка вспомнила о буллинге в школе: «Уходила в туалет и плакала»

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) вспомнила, что в ее школе был мальчик, который постоянно травил девочек и учителей. Об этом певица рассказала в беседе с Ляйсан Утяшевой, опубликованной на YouTube.

«Я пришла в новый шестой класс. Там был мальчик — такой коренастый хоккеист. У него еще был папа полицейский, [поэтому] он считал, что ему все можно. У нас были какие-то стычки. <...> Меня он называл самыми конченными словами. Был период, когда я уходила в туалет, плакала и звала маму. Она приходила, разбиралась. Это на какое-то время заканчивалось, а потом начиналось», — рассказала исполнительница.

Зотеева заявила, что недолго переживала травлю в детстве и никогда не делала из этого «драму».

«Ну мальчики… Я потом узнала, что Олег (муж Инстасамки рэпер Олег Еропкин. — Прим. Газеты.Ru) был тем, кто буллил в школе. Мальчики бывают не только тихенькими, но и такими…» — отметила рэперша.

Дарья Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Церемония бракосочетания прошла скромно в кругу семьи и близких.

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