МИД России призвал Вашингтон прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры»

Россия призывает США немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера «Маринера». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры», а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД потребовали обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа гражданами РФ, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера.