«Полгода в тюрьме — испытание для любого человека»: какие вопросы оставило задержание Касаткина

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев порадовался возвращению домой баскетболиста Даниила Касаткина, который вышел из французской тюрьмы. При этом в комментарии «Газете.Ru» он задался вопросом, почему решение по нему принималось так долго.

«Мы приветствуем это решение. Это наш гражданин, наш спортсмен, наш человек. Министерство иностранных дел было обеспокоено его судьбой и боролось за его возвращение в Россию вместо экстрадиции в Соединенные Штаты. Свершилось то, на что мы все надеялись.

Жалко, что это длилось так долго. Просидеть полгода в тюрьме, на нервах — это тяжелое испытание для любого человека. Он спортсмен, думаю, он с этим справился. Другой вопрос, насколько правомерны были требования США и почему так долго принималось решение о его возвращении домой. Конечно, без политики здесь не обошлось. Но самое главное, что правосудие свершилось. Наш гражданин в Москве, у себя дома — мы довольны и счастливы», — сказал Свищев.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

