Мантуров предложил способ снизить цены на энергооборудование

Мантуров рассказал, за счет чего можно сдерживать цены на энергооборудование

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о мерах для стабилизации цен на энергетическое оборудование. Его слова приводит ТАСС.

«Сдерживать цены можно за счет типизации проектов строительства новых генерирующих объектов и выбора наиболее рациональных проектно-конструктивных решений», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что реализация такого подхода позволит снизить затраты, а также сократить сроки строительства объектов.

Вице-премьер напомнил о важности на долгосрочной основе обеспечивать отечественных производителей энергооборудованием.

До этого сообщалось, что в 2026 году в России ожидается рост цен на связь. Это объясняется тем, что за последние годы мобильные операторы вынуждены были потратить миллиарды рублей на оборудование и модернизацию. Как пояснил руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук, расходы на развитие вышек 5G-связи исчисляются миллиардами.

Ранее интернаты получили оборудование на 30 млн рублей благодаря проекту «Города Героев».