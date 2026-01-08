«С клеймом»: олимпийская чемпионка о возвращении Костылевой к Плющенко

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале отреагировала на возвращение фигуристки Елены Костылевой к тренеру Евгению Плющенко.

«Любая чрезмерно затянувшаяся история плоха тем, что действующих лиц перестаешь воспринимать, как людей. Просто жить в спорте срежиссированную мамой жизнь Лене Костылевой с сегодняшнего дня предстоит с клеймом. «Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима…» — для спортсмена такие слова — это именно клеймо», — написала Вайцеховская.

8 января Елена Костылева вернулась в академию «Ангелы Плющенко», прервав сотрудничество с тренером Софьей Федченко спустя 2 недели после объявления Плющенко о прекращении совместной работы 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Плющенко заявил, что переступил через все принципы из-за Костылевой.