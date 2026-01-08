Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянин испражнился прямо в салоне на рейсе Сочи — Петербург

Питер Live: мужчина испражнился в самолете из Сочи
Shutterstock

Пассажир рейса из Сочи в Санкт-Петербург испражнился прямо в салоне незадолго до взлета. Несмотря на недовольство других людей, полет не отменили, пишет Telegram-канал Питер Live.

«Салон на четыре часа оказался заперт с сильным запахом», — сказано в посте.

Теперь один из пассажиров собирает остальных, чтобы через суд требовать компенсацию от авиакомпании, следует из сообщения.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Россия».

В ноябре 2025 года рейс МагаданМосква, который задержали более чем на четыре часа, возвращается в аэропорт вылета из-за дебоширов. Тогда борт из Магадана в Москву так и не вылетел из-за двух дебоширов. Их сняли с готового к вылету самолета. В момент, когда воздушное судно готовилось к вылету, поступил сигнал экипажа о нарушении порядка, и судно вернули на стоянку. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителей с борта, после чего самолет прошел очередную проверку и получил разрешение на вылет в Москву.

Ранее самолет затонул в республике Алтай.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579517_rnd_7",
    "video_id": "record::87da0bca-26c6-43d7-9791-afb8d7893623"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+