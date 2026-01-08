Россиянин испражнился прямо в салоне на рейсе Сочи — Петербург

Пассажир рейса из Сочи в Санкт-Петербург испражнился прямо в салоне незадолго до взлета. Несмотря на недовольство других людей, полет не отменили, пишет Telegram-канал Питер Live.

«Салон на четыре часа оказался заперт с сильным запахом», — сказано в посте.

Теперь один из пассажиров собирает остальных, чтобы через суд требовать компенсацию от авиакомпании, следует из сообщения.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Россия».

В ноябре 2025 года рейс Магадан — Москва, который задержали более чем на четыре часа, возвращается в аэропорт вылета из-за дебоширов. Тогда борт из Магадана в Москву так и не вылетел из-за двух дебоширов. Их сняли с готового к вылету самолета. В момент, когда воздушное судно готовилось к вылету, поступил сигнал экипажа о нарушении порядка, и судно вернули на стоянку. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителей с борта, после чего самолет прошел очередную проверку и получил разрешение на вылет в Москву.

