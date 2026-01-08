В соцсетях Мадуро ведется отсчет с момента его захвата США

Официальный Telegram-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро ведет отсчет дней с момента его захвата вместе с супругой Силией Флорес.

С тех пор канал на ежедневной основе публикует фото и изображения пары с подписью: «Мы хотим их вернуть».

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Сейчас обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. По данным СМИ, разведка ЦРУ пришла к выводу, что соратники Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой. При этом Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и отметил, что выборы в стране в ближайшие 30 дней не состоятся. Также Трамп отмечал, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».