Умер актер из сериала «Глухарь»

Актер театра и кино Алексей Черных, известный по сериалу «Глухарь», умер на 44-м году жизни. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на его коллегу Екатерину Соломатину.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных», — отметила Соломатина, не уточнив причину кончины артиста.

Она охарактеризовала Черных, как человека «невероятного таланта», честного, справедливого, умного и ранимого.

Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, участвовал в спектаклях Театра.doc. Актер снялся в таких кинопроектах, как «Глухарь» и «Ищейка». «Сыщики», «МУР есть МУР», »Иван Грозный», «Пятая стража» и других.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.