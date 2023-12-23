Двое экстрасенсов стали победителями «Битвы сильнейших»

На ТНТ прошел финал шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта было объявлено двое победителей.

Изначально ведущий проекта Марат Башаров назвал победителем чернокнижника Влада Череватого. На втором месте в результате зрительского голосования оказался медиум Олег Шепс — разрыв между финалистами составил всего 3%. Однако Череватый отказался принимать победу и решил уступить ее Шепсу.

Сначала Олег Шепс согласился стать победителем вместо Череватого, но позже принял решение разделить победу с соперником. На кубок приклеили имена обоих экстрасенсов.

По итогам зрительского голосования на третьем месте оказалась ведьма Виктория Райдос. Четверку сильнейших закрыл чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Незадолго до объявления результатов голосования между экстрасенсами произошел конфликт. Редакторы «Битвы сильнейших» обнародовали в эфире, что Череватый проклял героиню одного из выпусков Лидию Треничеву.

«Пусть эта Лида будет проклята, ребенок станет инвалидом, пусть у него сердце разорвется», — были озвучены слова Череватого. Сам экстрасенс заявил, что проклятие не имело силы, а он сказал это по глупости. Финалист принес свои извинения.

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