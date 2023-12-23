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Охлобыстин вспомнил, как случайно избил Янковского

Актер Иван Охлобыстин ударил Янковского ногой в печень на съемках фильма «Царь»

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Пресс-служба ТНТ

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с aif.ru, что однажды случайно избил народного артиста СССР Олега Янковского.

Инцидент произошел на съемках фильма Павла Лунгина «Царь». По сюжету персонажа Янковского избивала толпа, а герой Охлобыстина должен был пробежать мимо и пнуть его.

«Вокруг Янковского положили черные мешки с песком. Их было не видно за артистами, игравшими опричников. Я пробегаю мимо, бью ногой и попадаю Янковскому прямо в печень!» — вспомнил актер.

По словам Охлобыстина, в этот момент Янковский закричал и начал «ужасно» ругаться. Артист извинился перед коллегой и пригласил в ресторан, чтобы загладить вину. После этого актеры помирились, однако спустя три дня произошел другой инцидент.

Охлобыстин играл сцену, где его персонаж вел героя Янковского на веревках к царю.

«Я не знаю, на каком шаге я потерял равновесие, и протащил Янковского по камням». <…> Он встал, кричит: «Идиот! Не подходи ко мне!» — рассказал артист.

Охлобыстин отметил, что испытывает уважение к Олегу Янковскому. По словам артиста, именно коллега вдохновил его поступать во ВГИК.

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